Новый туристический кластер обустроят в Сергиево-Посадском округе

Обучающую базу с курсами повышения квалификации, керамическим производством и выставкой решил организовать мастер Михаил Бывших, имеющий гончарные школы в Барнауле и Иркутске. Для обустройства туристического кластера «Посадская усадьба» ему предложили здание бывшей базы отдыха завода «Радон» в деревне Ярыгино.

Инициативу Михаила Бывших поддержали администрация и депутаты Сергиево-Посадского округа. В главном здании, построенном более 100 лет назад, уже активно проводятся ремонтные работы, а прилегающую территорию полностью расчистили. В классе керамики установили гончарные круги и подготовили материал для проведения первых мастер-классов.

В качестве заявки о туристическом кластере Михаил Бывших работает над созданием гончарной вазы, которая должна стать уникальным и самым большим керамическим арт-объектом России. Бело-голубая ваза высотой более семи метров будет расписана в стиле знаменитого Поповского фарфора. Чтобы ее обжечь, вокруг изделия построят одноразовую печь. Арт-объект привлечет внимание к усадьбе как местных жителей, так и гостей Сергиево-Посадского округа.