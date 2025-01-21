Новый цифровой проект по контролю за стройками запустили в Подмосковье

Искусственный интеллект поможет контролировать возведение социальных объектов в Подмосковье. Пилотный проект заработает на базе информационной системы «Мониторинг бюджетного строительства». Его уже запустили на площадке многопрофильной клиники в Балашихе.

Инновационная система контроля с использованием нейросетей позволит получать информацию и количестве специалистов на объекте ежечасно, рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник.

«ИИ-технология позволяет контролировать ход выполнения работ и получать информацию о численности работников на стройплощадке ежечасно. В обновленной версии системы также реализован функционал сравнения плановых и фактических показателей по количеству работников, что помогает повысить эффективность управления проектом. Пилотный проект „Цифровой бригадир“ уже запущен на строительстве Многопрофильной клиники в Балашихе», — сказала она.

Информационная система предназначена для контроля сроков и качества строи т ельства социальных объектов. Она содержит данные обо всех площадках региона: их местоположение, дорожная карта, фотоотчеты и многое другое. С ее помощью подрядчики и Минстрой могут совершать обмен документами.