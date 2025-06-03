Новый цифровой флюорограф закупили в Речицкую больницу в Раменском

Открытие флюорографического кабинета прошло в Речицкой больнице в Раменском. Там появился новый рентген-аппарат.

Флюорограф закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В открытии кабинета приняла участие заместитель главы администрации Раменского муниципального округа Елена Ивушкина.

Покупка нового оборудования позволит увеличить количество исследований до 50 в смену. До установки аппарата жителям поселка Речицы приходилось ездить в городскую больницу. Перед этим специалисты отремонтировали кабинет, установили оборудование, провели испытания и обучили специалистов.

Врачи рекомендуют взрослым обследоваться один раз в год в рамках диспансеризации или обратившись к лечащему врачу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что больницы Подмосковья оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году. По его словам, оборудование позволяет проводить сложные операции под рентген-контролем, давая врачу возможность наблюдать за процессом в режиме реального времени с разных ракурсов.