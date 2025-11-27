Новый цифровой аппарат для рентгенов заработал в больнице в Люберцах

Новый цифровой аппарат для рентгенов заработал в стационаре № 3 Люберецкой больницы. На его закупку выделили 32,7 миллиона рублей.

Как отметили в региональном Минздраве, цифровая техника позволяет врачам получать более точные результаты и назначать наиболее эффективное лечение.

«С начала года в больницах Подмосковья заработали 87 новых рентген-аппаратов на сумму более двух миллиардов рублей», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Пройти обследование можно по направлению врача.

Оборудование закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Андрея Воробьева.