Новый цех запустили на производстве оборудования по соцпрограмме в Домодедове

Предприятие «Импульс» в Домодедове поучаствовало в программе «Земля за рубль». Благодаря этому удалось построить новый цех и увеличить производственные мощности.

Компания «Импульс» в Домодедове создает гидромолоты и манипуляторы и является единственным в России производителем высокотехнологичного навесного оборудования. За два года участия завод построил новый корпус на территории, которая была арендована по программе «Земля за рубль».

«В 2022 году в сентябре мы подписали договор аренды. Действительно рубль в нем было написано, это честно. Сейчас мы с вами стоим напротив этого цеха, он уже введен в эксплуатацию. Земля уже выкуплена нами по субсидированной стоимости. То есть мы одни из первых, кто реализовал эту программу под ключ», — прокомментировал директор по развитию технопарка «Импульс» Иван Василега.

Сегодня новый цех работает на 95%. Здесь располагаются мастерские сварщиков и участок сборки. Всего на предприятии трудятся более 1200 человек.

Разработки предприятия полностью заменили зарубежные аналоги на отечественном рынке. В ближайшие пять лет компания планирует войти в топ-10 мировых производителей навесного оборудования.

«И правительство Московской области, в том числе и министерство промышленности инвестиций и инноваций, и губернатор Андрей Воробьев оказывают огромной влияние и достаточно большой спектр мер поддержки. Это поддержка не только финансовая. Это и правовая поддержка, и консультационная поддержка, это и имущественная поддержка. В совокупности все виды поддержек на территории Московской области, они и помогают развиваться нашим предприятиям», — сказала руководитель Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.

Отметим, что контакт-центр бизнес-омбудсмена консультирует, разъясняет и помогает предпринимателям Подмосковья по единому номеру 8 (800) 550-63-53.

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