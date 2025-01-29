Новый цех упаковки для напитков построят в Чехове к 2026 году

Компания «МолоПак» получила льготный заем в Фонде развития промышленности России для запуска нового цеха упаковки. Импортозамещающий инвестпроект реализуется на территории округа Чехов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
«Компания „МолоПак“ инвестирует в новый проект по развитию упаковочного производства свыше 2,6 миллиарда рублей. Проект поддержал ФРП, который предоставил инвестору льготный заем в размере 900 миллионов рублей по программе „Проекты развития“. Запуск производства запланирован на 2026 год», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.
Цех сможет выпускать до 1,7 миллиарда единиц упаковки для асептического и пастеризованного розлива пищевой продукции в год. На заводе планируется создать 110 рабочих мест.
Содействие инвестору по вопросу получения льготного займа оказали специалисты Фонда развития промышленности Московской области.
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