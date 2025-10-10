Новый цех по производству промышленных весов запустили в Люберцах

В Люберцах запустили новый цех компании «Тензо-М» по производству промышленных весов площадью две тысячи квадратных метров. Объем инвестиций в проект составил почти 300 миллионов рублей, что позволило создать 20 рабочих мест для жителей округа.

Компания «Тензо-М» работает в Люберцах с 1990 года и выпускает оборудование для точного учета в самых разных отраслях — от металлургии и авиации до сельского хозяйства и логистики. Ежегодно предприятие изготавливает более 40 тысяч тензодатчиков и три тысячи весов и весовых дозаторов.

«Благодарю генерального директора Михаила Сенянского и весь коллектив „Тензо-М“ за вклад в развитие предприятия! Со своей стороны, мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Продукцию «Тензо-М» используют компании РЖД, «Северсталь», «Балтика», аэропорт «Шереметьево» и сотни других предприятий. Общая площадь производственных корпусов составляет 25 тысяч квадратных метров.