Новый цех пломбировочного завода построят в Дмитрове в 2027 году

Завод входит в группу компаний «Силтэк» — одного из лидеров в области идентификации, учета и защиты материальных ценностей. Здесь выпускают радиочастотные метки, ушные бирки для животных, пломбировочные устройства, сейф-пакеты и индикаторы воздействий.

В мероприятии также приняли участие президент группы компаний Елена Меланич и директор завода Михаил Ананков. Елена Меланич отметила, что страна дает большие возможности для развития, и особенно радостно видеть рост предприятия.

На производственной площадке работают два цеха, собственная лаборатория и центр экспертных исследований. Новый цех разместит автоматизированные линии по выпуску ушных бирок и радиочастотных меток. Производство будет максимально роботизировано.

Михаил Шувалов вручил коллективу благодарственное письмо за вклад в развитие промышленности округа и подчеркнул, что такие проекты укрепляют экономику, создают рабочие места и способствуют технологическому развитию.

Первый камень заложили директор департамента по хозяйственно-строительной деятельности Петр Гаврусенко и будущие сотрудники Варвара Аксенова и Иван Пискарев. После церемонии президент компании провела для главы экскурсию по производственным площадкам.

Первая продукция завода выпущена в 2002 году. За это время предприятие изготовило более четырех миллиардов изделий. Сегодня здесь работают 274 сотрудника, выпускается свыше 60 видов пломбировочных устройств и 30 моделей радиочастотных меток. Продукция используется ведущими банками, торговыми сетями, маркетплейсами, транспортными компаниями и агрохолдингами по всей России.​​