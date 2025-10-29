Новый тротуар в селе Чулки-Соколово построили в Зарайске

Строительство тротуара завершили в одном из населенных пунктов Зарайска. Это позволило повысить уровень безопасности жителей.

Протяженность новой пешеходной дорожки составила более половины километра. Она проходит вдоль центральной улицы с ключевыми объектами: автобусной остановкой, магазином и сельским клубом. Ранее жители передвигались здесь по проезжей части, это было опасно.

«Строительство тротуара стало решением проблемы, которая годами беспокоила местных жителей. С появлением пешеходной дорожки, сельчане смогут более уверенно и спокойно передвигаться по своему селу, не опасаясь за свою безопасность», — сказал глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Ранее мы рассказывали о том, что сквер в поселке Завод строительных материалов благоустроят в Зарайске в ноябре. В настоящее время сквер готов на 70%.