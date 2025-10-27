Сквер в поселке Завод строительных материалов благоустроят в Зарайске в ноябре

Работы на территории новой зоны отдыха активно продолжаются в муниципалитете. В настоящее время сквер готов на 70%, завершить благоустройство планируют в ноябре текущего года.

Сейчас специалисты заканчивают укладку плитки на дорожки, а также готовят основание под универсальную спортивную площадку и детскую зону. На территорию завозят плодородный грунт и выравнивают площадку для дальнейшего благоустройства. В сквере установят новые качели, лавочки и освещение.

Создание новой зоны отдыха позволит жителям поселка активно проводить время на свежем воздухе. Благоустройство сквера проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе благоустроят 135 объектов: 15 парков, десять лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, 16 скверов, пять зон отдыха в парках, 58 маленьких общественных территорий, веломаршрут и четыре стелы, 735 детских площадок.