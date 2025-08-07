Новый тротуар построят в селе Сельцо в Люберцах к 1 сентября

В селе Сельцо городского округа Люберцы началось строительство тротуара, который соединит улицу Заречная и региональную автодорогу. Все работы планируют завершить до 1 сентября 2025 года.

По словам главы Люберец Владимира Волкова, коллектив местной школы просил обустроить эту пешеходную дорогу.

«Раньше жителям приходилось добираться до автобусной остановки по проезжей части, что небезопасно. Подрядчик уже приступил к установке бордюров. Полностью завершить работы на участке протяженностью более 800 метров планируем до 1 сентября», — рассказал руководитель муниципалитета.

Отметим, что с начала 2025 года в городском округе обустроили 15 тротуаров вдоль дорог протяженностью свыше пяти километров. Список объектов сформировали, в том числе и на основании обращений жителей на выездных администрациях. Также недавно в селе Сельцо запустили муниципальный автобусный маршрут № 80к.