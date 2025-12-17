Новый тротуар от ж/д станции Лесодолгоруково обустроят в Истре

В рамках реализации плановых работ по развитию пешеходной инфраструктуры на территории муниципального округа Истра построят тротуар от железнодорожной станции Лесодолгоруково в сторону деревни Деньково. Всего проектом предусмотрено 410 метров маршрута, который обеспечит жителям удобный и безопасный доступ к объекту.

Строители уже проложили 200 метров тротуара. К сожалению, из‑за погодных условий и заболоченности территории ведение работ пришлось временно приостановить, поскольку тяжелая техника не может эффективно функционировать в таких обстоятельствах.

Чтобы не создавать неудобств для жителей и обеспечить им безопасный путь в направлении деревни, специалисты смонтировали временный деревянный настил. Он проходит от точки остановки работ вдоль железнодорожных путей до дороги, ведущей в Деньково.

Этот временный маршрут останется до тех пор, пока не появятся условия для продолжения основного строительства. Укладку тротуара возобновят тогда, когда установится стабильная морозная погода и грунт достаточно промерзнет для безопасной работы техники.