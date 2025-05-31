Новый тротуар обустроят на Юбилейной улице в Люберцах по просьбе жителей

Жители Люберец попросили обустроить тротуар, который соединит Юбилейную улицу и Новорязанское шоссе. Объект появится в течение недели, сообщил глава округа Владимир Волков.
Тротуар для удобства жителей обустроят вблизи торгового центра. Работы планируют завершить к концу следующей недели.
«В настоящее время специалисты подрядной организации уже приступили к работам. Сейчас они выполняют отбивку зоны проведения работ для будущего тротуара протяженностью 75 метров. Его ширина составит два метра, также будут установлены бордюры. Это важный участок для многих, и его появление сделает передвижение пешеходов комфортнее и безопаснее», — отметил Владимир Волков.
Ранее в Люберцах завершили ремонт тротуара на Смирновской улице, там обновили пешеходную зону длиной более 200 метров. Также привели в порядок девять участков тротуаров и построили еще один в Краскове к коттеджному поселку «Марусин Луг». В планах — обустройство тротуара в Островцах.
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