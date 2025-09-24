Новый тротуар обустроили в селе Сельцо в Люберцах
В селе Сельцо городского округа Люберцы построили новый тротуар протяженностью 800 метров. Об этом на выездных встречах администрации давно просили местные жители.
Как рассказал начальник территориального управления «Томилино-Октябрьский-Островцы» Николай Самара, специалисты уложили современное покрытие, которое обеспечивает безопасное и комфортное движение пешеходов.
«Также в селе модернизировали контейнерную площадку и обустроили подъездной путь к ней. Эти работы повысили эффективность сбора мусора и поддержания чистоты на прилегающей территории», — добавил Николай Самара.
Помимо этого, для создания эстетического вида рядом с новым тротуаром высадили кусты сирени.
Отметим, что в Люберцах началось строительство еще одной пешеходной дорожки вдоль региональной трассы до села Верхнее Мячково протяженностью 800 метров.