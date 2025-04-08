Новый тренажер установили в центре реабилитации в Серпухове

Новое оборудование для восстановительных занятий появилось в Протвино Серпуховского городского округа в Центре реабилитации детей и подростков с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Благодаря турниру по художественной гимнастике центр получил современный иппотренажер, который установили в кабинете лечебной физкультуры.

Этот уникальный аппарат имитирует движения лошади, чтобы помочь детям развивать координацию, укреплять вестибулярный аппарат и мышцы, а также формировать правильную осанку. По словам инструктора-методиста Ирины Овчинниковой, для пациентов с детским церебральным параличом тренажер особенно полезен — он активизирует глубокие мышцы на рефлекторном уровне, улучшает кровообращение и работу внутренних органов.

Инициатором этого дела стала тренер по художественной гимнастике Екатерина Даутова, которая организовала благотворительный турнир. Заведующая отделением социального обслуживания Екатерина Ивашурова отметила, что такая поддержка со стороны жителей и страны в целом очень важна — она дает силы продолжать работу с особенными детьми.

Маленькие пациенты центра уже полюбили новые занятия, которые они называют «каруселью» — теперь реабилитация стала для них не только полезной, но и увлекательной. Этот подарок сделал процесс восстановления более эффективным и радостным для детей, нуждающихся в особой заботе и внимании.