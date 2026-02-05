Новый тренажер для пожилых людей установили в социальном центре Воскресенска

В комплексном центре социального обслуживания населения «Воскресенский» появилось современное оборудование для реабилитации и физической активности. Новый тренажер «Капитан» призван стать эффективным инструментом для поддержания здоровья и активного долголетия граждан старшего поколения и людей с ограниченными возможностями.

Одной из первых, кто оценил преимущества инновационного подхода, стала Людмила Николаевна, регулярно посещающая центр. «Регулярные занятия на таком оборудовании помогли мне снова почувствовать себя уверенно!» — делится своими впечатлениями клиентка, начавшая курс реабилитации на специальном столе «Капитан».

Это устройство представляет собой многофункциональный реабилитационный комплекс, отличающийся простой и надежной конструкцией. Его ключевая задача — помочь в восстановлении утраченных функций организма, что открывает путь к возвращению к полноценной и активной жизни. Тренажер позволяет выполнять комплекс упражнений, адаптированных для разных уровней физической подготовки.

Специалисты центра отмечают целый ряд преимуществ, которые дает использование «Капитана». В их число входит значительное повышение мобильности и координации движений, что ведет к снижению риска падений. Занятия способствуют укреплению мышечного корсета, улучшению работы сердечно-сосудистой системы и, что не менее важно, дарят психологический комфорт и повышают настроение.

В Министерстве социального развития Московской области подчеркивают, что внедрение подобных технологий — важная часть современной социальной политики. «Такое устройство помогает вернуть радость движения и уверенность в собственных силах, что напрямую влияет на качество жизни наших граждан», — отмечают в ведомстве.

Записаться на индивидуальные или групповые занятия с использованием тренажера «Капитан» можно по телефону 8 (496) 442-30-09. Также получить подробную консультацию и оформить запись можно при личном визите в комплексный центр «Воскресенский» по адресу: г. Воскресенск, ул. Победы, д. 30. Сотрудники центра помогут подобрать оптимальный график и программу тренировок.