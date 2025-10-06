Новый травмпункт открыли в поликлинике № 3 в Видном

Медицинское учреждение в Сапроново будет принимать пациентов ежедневно с 8:00 до 20:00. В современном травмпункте созданы все условия для качественного оказания медицинской помощи.

Прием в травмпункте поликлиники № 3 Видновской клинической больницы ведут два опытных травматолога, работающие в две смены, что позволяет пациентам получить помощь в удобное время. Для точной диагностики оборудован кабинет рентгенографии, также доступны КТ, МРТ и УЗИ. Помощь оказывают как взрослым, так и детям. Проектная мощность отделения составляет до 50 пациентов в день, при текущей нагрузке около 20 человек.

Заведующий травматологическим отделением Николай Боровков назвал ключевым преимуществом нового учреждения возможность получить квалифицированную помощь в минимальные сроки, без долгого ожидания.

«Кроме того, мы организовали и вторичный прием травматолога, куда можно записаться для последующего наблюдения. Важно отметить, что поликлиника — это многопрофильное учреждение, где при необходимости пациент может получить консультации смежных специалистов», — отметил Николай Боровков.