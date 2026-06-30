Новый трактор для футбольного поля передали стадиону в Воскресенске

В Воскресенск передали новый трактор для обслуживания искусственного футбольного поля на стадионе «Горняк». В Подмосковье стартовала программа обновления парка техники для спортивных объектов, и Воскресенск вошел в число первых муниципалитетов, получивших новую машину.

Трактор оснащен навесным оборудованием для комплексного обслуживания искусственных покрытий: щетками для очистки поверхности, разбрасывателями для равномерного распределения резиновой крошки, мусороподборщиками для удаления крупных загрязнений и разуплотнителями для восстановления упругости покрытия.

Новая техника позволит оперативно восстанавливать поле после матчей и поддерживать игровые характеристики покрытия на профессиональном уровне в течение всего сезона. Это особенно важно для регулярных тренировок и соревнований, проходящих на стадионе.

Футбольное поле на стадионе было обновлено в 2024 году по областной программе.