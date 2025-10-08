Новый томограф экспертного класса поступил в больницу в Дубне

Новый лечебно-диагностический корпус возвели на территории медико-санитарной части № 9 Федерального медико-биологического агентства России в Дубне. В нем будет размещаться новейший магнитно-резонансный томограф для проведения исследований.

На новом оборудовании можно проводить диагностику пациентам с патологиями опорно-двигательного аппарата, сложными неврологическими заболеваниями, а также с болезнями онкологического профиля.

«По решению ФМБА России, Объединенного института ядерных исследований и администрации Дубны был построен модуль, в котором размещено это оборудование. Это томограф экспертного класса, он позволяет выполнять все виды исследований, в том числе с использованием контрастного вещества», — рассказала временно исполняющая обязанности начальника медико-санитарной части № 9 Оксана Лекова.