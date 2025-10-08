Новый томограф экспертного класса поступил в больницу в Дубне
Новый лечебно-диагностический корпус возвели на территории медико-санитарной части № 9 Федерального медико-биологического агентства России в Дубне. В нем будет размещаться новейший магнитно-резонансный томограф для проведения исследований.
На новом оборудовании можно проводить диагностику пациентам с патологиями опорно-двигательного аппарата, сложными неврологическими заболеваниями, а также с болезнями онкологического профиля.
«По решению ФМБА России, Объединенного института ядерных исследований и администрации Дубны был построен модуль, в котором размещено это оборудование. Это томограф экспертного класса, он позволяет выполнять все виды исследований, в том числе с использованием контрастного вещества», — рассказала временно исполняющая обязанности начальника медико-санитарной части № 9 Оксана Лекова.
Сам корпус уже достроен по специальным технологиям: возведена радиочастотная кабина, состоящая из медных стен, потолка и пола. Это нужно для защиты от вредного излучения.
«Специалисты нашей медико-санитарной части № 9 продолжают удерживать позиции одного из самых передовых учреждений северного Подмосковья. Здесь функционирует сосудистый центр, в котором спасают пациентов от инфаркта и инсульта, открыты передовые отделения реабилитации. Мы не сбавляем обороты: помимо высококлассного ангиографа, аппаратов КТ и рентгена, здесь появится и передовой аппарат МРТ», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
Сейчас проходят пусконаладочные работы в новом корпусе. Ожидается, что он начнет работу в ноябре.