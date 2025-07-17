Новый технопарк в Бронницах создаст 170 рабочих мест

В Бронницах появится новый технопарк, его строительством занимается компания «Рост». Проект создаст 170 рабочих мест, сообщили в министерстве инвестиций Подмосковья.

Организация уже получила 6,4 гектара земли на льготных условиях без проведения торгов по программе «272». Планируется, что на участке возведут здание площадью 15 тысяч квадратных метров. Внутри расположат производственные помещения в формате light industrial.

«Инвестиции в проект — 800 миллионов рублей. Запуск первого этапа проекта запланирован на 2028 год», — отметила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Подобрать площадку для развития бизнеса можно на инвесткарте Подмосковья.