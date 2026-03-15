Новый технопарк открыли в Российском университете кооперации в Мытищах

Торжественное мероприятие в честь появления технопарка «РУК — Инфотех» состоялось 12 марта в университете. В рамках встречи был дан старт молодежного трека международного форума потребительской кооперации, который пройдет в Казани.

В церемонии открытия приняли участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, председатель Совета Центросоюза Российской Федерации Дмитрий Зубов, первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима, президент Молодежного комитета международного кооперативного альянса Харш Мукешбхаи Сангхани и ректор университета Алсу Набиева.

Глава округа Юлия Купецкая, которая также присутствовала на мероприятии, отметила, что технопарк стал акселератором, где традиции потребительской кооперации соединяются с современными технологиями. Проект получил аккредитацию Министерства цифрового развития.

В технопарке развивают несколько ключевых направлений. Первое — цифровизация образовательных бизнес-процессов: создана единая экосистема на базе решений 1С для управления финансами, кадрами, отчетностью. Второе — собственная система управления обучением, объединяющая онлайн-курсы, заключение договоров, оплату, учебный контент и сертификацию. Третье — робототехника и беспилотные системы: планируется сформировать кластер, ориентированный на гражданские задачи и нужды специальной военной операции. Четвертое — импортозамещение, включая разработку корпоративной видеоконференцсвязи, полностью заменившей иностранные аналоги.