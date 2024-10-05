Новый таможенный комплекс заработал в экономической зоне «Дубна»

Новый таможенный комплекс заработал на территории правобережной площадки ОЭЗ «Дубна». Он обеспечивает полный технологический процесс досмотра и оформления грузов.

Новый комплекс оснащен передовыми технологиями — системой безопасности и средствами идентификации.

«Для наших якорных резидентов данное событие с первой минуты — практическое событие. Мы сегодня увидим первые фуры, которые с товарами и сырьем уже пройдут через данный автомобильный пост», — пояснил генеральный директор АО ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Сотрудников из экономической зоны «Дубна» поздравил глава городского округа Максим Тихомиров. Резиденты высоко оценили возможности, которые появились благодаря новому комплексу.

«Что дает новая площадка для бизнеса? Прежде всего, сокращение времени таможенных операций. Площадка дает возможность сократить расходы на логистические и транспортные услуги. Это — минимизация коррупционных рисков», — подчеркнул начальник таможенного поста «Дубна» Александр Янчук.

В составе — контрольно-пропускной пункт, бокс досмотра транспортных средств площадью почти 900 квадратов, пункт весового контроля и досмотровая площадка большегрузного транспорта.

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