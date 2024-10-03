Новый таможенный комплекс открыли на площадке ОЭЗ «Дубна»

На правобережной площадке ОЭЗ «Дубна» открыли высокотехнологичный таможенный комплекс. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Участие в церемонии открытия приняли генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев, глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, начальник таможенного поста «Дубна» Александр Янчук и начальник Госавтоинспекции Дубны Денис Захарченко.

«Это востребованная услуга для резидентов ОЭЗ. Освобождение от уплаты таможенных платежей при ввозе оборудования на территорию ОЭЗ позволяет экономить до 20% его стоимости, что ускоряет запуск производств и снижает себестоимость конечной продукции», — подчеркнул Афанасьев.

В «Дубне» работают 160 компаний, 45 из них — на правом берегу. Раньше инвесторы проходили проверку и оформление грузов на таможенном посту левобережной площадки, а затем перевозили их на свою территорию. С открытием нового таможенного комплекса контроль в полном объеме будет проводиться в правобережье. Это сделает работу резидентов более комфортной и сыграет позитивную роль в формировании инвестиционного имиджа Подмосковья.

Новый таможенный комплекс включает в свою структуру здание автомобильного КПП, бокс досмотра транспортных средств, пункт весового контроля и досмотровую площадку большегрузов.

Александр Янчук отметил, что новый таможенный пост — один из самых современных высокотехнологичных комплексов в России.

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