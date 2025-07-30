Новый светофор установили в микрорайоне Изумрудные холмы в Красногорске

По поручению главы Красногорска Дмитрия Волкова обустроили дополнительный выезд из микрорайона Изумрудные холмы на Волоколамское шоссе. Для удобства и безопасности автомобилистов там установили новый светофор.

Теперь на выезде из микрорайона Изумрудные холмы — три полосы движения. Дополнительную обустроили напротив дома № 1 по улице Вилора Трифонова. На въезд в микрорайон остается одна полоса.

Отметим, что раньше, чтобы отправиться в Москву через этот выезд, жители микрорайона делали крюк: выезжали в сторону области на нерегулируемом перекрестке, вклинивались в поток машин и разворачивались у балетной школы «Вдохновение». Теперь водители могут удобно и безопасно выезжать и в сторону области, и в сторону столицы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах безопасности на дорогах Подмосковья в межсезонье.