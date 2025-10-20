Новый светофор установили в деревне Татарки Одинцовского округа

В Одинцовском городском округе появился новый современный светофор, оборудованный кнопками вызова для пешеходов. Объект установили вблизи остановки «Ветка Герцена» в деревне Татарки на 56-м километре Можайского шоссе.

Работу светофора наладили специалисты Мосавтодора и Центра безопасности дорожного движения Подмосковья, которые осуществляют регламентированные настройки и точечную коррекцию параметров оборудования. Цель установки — повысить эффективность дорожного движения и уровень безопасности для всех участников процесса.

Стоит отметить, что внедрение систем светофорного регулирования направлено на создание безопасной, комфортной и экологичной городской среды. Благодаря точечной настройке режимов работы светофорных объектов удается повысить пропускную способность перекрестков и улиц примерно на 10–15%. После наладки специалисты продолжают мониторинг работы оборудования и проводят дополнительные корректировки. Причем это касается не только новых объектов.