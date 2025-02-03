Новый светофор для пешеходов установили в Коломне

Переход через главную транспортную артерию города — улицу Октябрьской Революции — станет теперь проще и безопаснее. Решение о монтаже светофора было принято совместными усилиями администрации муниципалитета и ГИБДД.

Новый вызывной светофор для пешеходов заработал на площади Двух революций в исторической части Коломны. Этот участок дороги всегда отличался высокой загруженностью. Особенно усиливался транспортный поток в выходные, когда в город приезжало множество туристов.

Проект нового светофора разработан с учетом современных стандартов безопасности. Устройство оборудовано специальной кнопкой, которую пешеходу нужно нажать, чтобы остановить движение транспорта. Через 60 секунд после нажатия загорится зеленый сигнал, и можно будет безопасно пересечь проезжую часть.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 17 объектов дорожной инфраструктуры в 2024 году. Ключевыми стали обходы поселков Октябрьский и Островцы на трассе М-5 «Урал», Мытищинская хорда и Северный обход Лобни.