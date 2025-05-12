Новый старший медицинский брат пополнил штат Балашихинской больницы

В филиале № 3 Балашихинской областной больницы начал работу новый старший медицинский брат Олег Пугин. За девять лет в сфере здравоохранения он вырос из медбрата в квалифицированного управленца, успешно совмещая практическую деятельность с постоянным профессиональным обучением.

Карьера Олега Пугина началась в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Балашихинского роддома. Во время пандемии, когда учреждение перепрофилировали под инфекционный госпиталь, он работал в реанимации для взрослых, проявив стойкость и профессионализм в сложных условиях.

«Я готов к новым вызовам, которые помогут мне расти как специалисту и вносить вклад в развитие больницы. Благодарю руководство за доверие и возможность работать в такой сильной команде», — поделился медик.

Олег Пугин окончил Московский областной медицинский колледж № 3, получив сертификаты по направлениям «Сестринское дело в педиатрии» и «Анестезиология-реаниматология». В 2024 году он завершил обучение в РАНХиГС по программе «Государственное и муниципальное управление» и сейчас продолжает учебу в магистратуре, изучая организацию и управление в здравоохранении.

Укрепление кадров — одна из ключевых задач Балашихинской больницы. С начала 2025 года штат пополнили 111 специалистов среднего медицинского звена, что улучшило работу отделений и качество оказания помощи пациентам. Назначение Олега Пугина стало еще одним шагом в повышении профессионального уровня медучреждения.