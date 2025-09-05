Новый стадион построят у гимназии № 11 в Дубне

Современное пространство для занятий спортом появится у самой большой школы Дубны. Стадион возведут по новейшим требованиям.

На стадионе обустроят универсальную игровую площадку для баскетбола и волейбола, футбольное поле, сектор для прыжков в длину, воркаута, беговые дорожки и трибуны. Также оборудуют систему освещения и камеры наблюдения.

Объект организуют по принципу, заложенному в губернаторской программе «Открытый школьный стадион». На нем смогут заниматься спортом жители ближайших домов.

«Принято решение организовать новый стадион в самой большой школе Дубны — он будет комфортным, современным, безопасным и открытым для всех желающих заниматься физкультурой и спортом», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Отметим, что программа «Открытый школьный стадион» реализуется в Дубне уже пять лет. В День знаний в этом году за парты в гимназии №11 сели почти 1200 детей. В этом году учреждение отмечает 30-летний юбилей.