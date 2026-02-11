Новый стадион открыли в Красногорске

В Красногорске на территории нового корпуса школы № 18 открыли современный стадион, доступный для всех жителей округа. Это уже 23-й спортивный объект, введенный в эксплуатацию в муниципалитете.

Новый стадион площадью 5 тысяч квадратных метров полностью оборудован для комфортных занятий спортом. Как отметила начальник управления образования администрации г. о. Красногорск Ольга Кравец, на территории размещены беговые дорожки, волейбольная и баскетбольная площадки. «Я думаю, что они обязательно будут востребованы в летний период. Ну, а в зимний период, конечно, пожалуйста, это игры, народные забавы. Это, конечно же, пробежки, скандинавская ходьба, то, что сейчас популярно. Мы всех ждем на стадионе», — сказала Ольга Кравец.

Особенной радости открытие стадиона принесло детям, которые уже активно опробовали новые площадки, участвуя в играх с мячом, перетягивании каната и упражнениях с обручем. Родители с энтузиазмом поддерживали юных спортсменов. «Вот они участвуют в разных конкурсах, младший не отстает. Девчонки подают ему прекрасный пример, всем очень нравится, мне тоже», — поделилась жительница Красногорска Алина Ермошкина. Она добавила, что ее дети уже занимаются танцами и плаванием, а семья старается вести активный образ жизни.

В день открытия юные спортсмены соревновались в восьми различных дисциплинах, где победитель определялся по наибольшему количеству набранных баллов. Успешные результаты вдохновили некоторых участников задуматься о более серьезных занятиях спортом. «Наверное, волейболом. Ну не знаю, мне кажется, это, мне кажется, у меня получится. Я бы хотела попробовать», — сказала учащаяся школы № 18 Мария Ермошкина.

Стадион будет открыт для посещения ежедневно с 6:00 до 22:00, предоставляя красногорцам всех возрастов возможности для тренировок, активного отдыха и участия в спортивных мероприятиях.