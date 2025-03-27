Новый спортивный комплекс с бассейном построят в Люберцах

В микрорайоне Зенино в Люберцах построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Площадь здания составит около восьми тысяч квадратных метров.
В спортивном комплексе разместят тренажерные залы, пространства для бокса и единоборств, бассейны, СПА-зону, административные и технические помещения. Для удобства посетителей там оборудуют парковку на 99 мест и магазины. Территорию возле здания планируют благоустроить.
В Министерстве жилищной политики Подмосковья уточнили, что комплекс возведут на берегу озера Черное.
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