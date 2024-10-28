Еще один новый врач пополнил штат Ногинской больницы

Новый врач-рентгенолог приступила к работе в Ногинской больнице. Ксения Сахаровская будет принимать пациентов в консультативно-диагностическом центре поликлиники № 1 Ногинской больницы.

Молодой специалист приехала в Богородский городской округ из Саранска. В 2022 девушка окончила Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева по специальности «Лечебное дело», а в 2024 году — ординатуру по специальности «Рентгенология».

«Мы рады новым молодым специалистам. Значительный вклад в привлечение кадров оказывает программа модернизации первичного звена здравоохранения. Отмечу, что для медиков Подмосковья предусмотрен ряд мер социальной поддержки как на региональном, так и на муниципальном уровнях», — рассказал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Регулярно специалисты отдела кадров Ногинской больницы участвуют в ярмарках вакансий. На работу в Богородский городской округ приезжают врачи из разных регионов страны. С начала года было трудоустроено 50 новых врачей, а также более 100 медицинских братьев и сестер.