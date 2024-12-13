Новый спектакль «Шум за сценой» показали в Химках

Премьера нового спектакля «Шум за сценой» состоялась в Химках. Это первая в Подмосковье постановка с использованием приема «театр в театре».

Новую постановку показали в театре «Наш дом». В состав творческого коллектива, работающего над спектаклем, вошли как профессиональные актеры, так и начинающие. Это позволило передать зрителям атмосферу взаимодействия поколений.

«Давайте больше времени уделять культуре в нашей жизни, больше ходить на разные мероприятия, приводить детей. Культура — это то, что спасет всех нас. Она зарождает счастье и добро в сердцах. Уверена, что вы все с чувством прекрасного и с улыбкой выйдете из этого зала сегодня вечером», — сказала перед началом представления директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.