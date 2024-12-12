Резиденцию Деда Мороза откроют в Химках 13 декабря

В пятницу в городском округе Химки начнет работать резиденция Деда Мороза. Главный зимний волшебник будет ждать гостей в выставочном комплексе «Артишок».

В резиденции — атмосфера праздника и волшебства. С Дедом Морозом можно поделиться своими мечтами и пожеланиями к Новому году. Вдобавок, каждые выходные в «Артишоке» будут проводить мастер-классы, экскурсии, праздничные программы и ярмарки мастеров.

Специально для детей в Химках работает «Почта Деда Мороза». Отправить письма доброму волшебнику можно через специальные ящики в парках Толстого, «Дубки», Величко, «Экоберег», «Подрезково» и в терминалах аэропорта Шереметьево. Все послания доставят в Великий Устюг, а чтобы получить ответ, нужно указать обратный адрес.

В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в Химках проведут сотни тематических мероприятий. Жители и гости городского округа смогут принять участие в спортивных программах, мастер-классах, спектаклях и концертах. В городе пройдут традиционные рождественские ярмарки, фестивали и выставки.

В четверг, 12 декабря, перевозчики доставили главную елку страны из Подмосковья. Дерево доставлял специальный автопоезд, его сопровождали сотрудники Государственной автоинспекции.