Новый спектакль представят к Дню театра в Серпухове

27 марта, в профессиональный праздник служителей Мельпомены, театральная студия «ЧересЧУР» покажет спектакль «Василиса против тьмы», который обещает стать событием для подростков и их родителей. Режиссер Елизавета Костиди соединила драму, театр теней и кукол, чтобы рассказать историю о том, как не бояться темноты.

В центре постановки — знакомая с детства Василиса, но в неожиданном ракурсе. На сцене оживают тени Трех всадников, а Баба-Яга предстает пугающим и завораживающим образом. Главную тайну героини — волшебную куклу — не играют, а оживляют в руках юных актеров. Музыка с фолк-мотивами погружает зрителя в мистическую атмосферу леса, где «страшно интересно» становится главным ощущением.

Студия «ЧересЧУР» родилась в 2012 году на базе Серпуховского городского театра. За эти годы ребята выросли из любителей в лауреатов международных конкурсов — в их копилке второе место на фестивале «Давыдовский» и другие победы. Премьера «Василиса против тьмы» — новый риск и доказательство того, что театр для подростков не хобби по выходным, а способ говорить о самом важном. Например, о том, как не сломаться, когда вокруг сгущаются тени.



