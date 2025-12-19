Новый спектакль покажут детям на утренниках в Дубне

Новую сказку «Бабки-Ежки & русские красавицы» подготовили к праздникам в доме культуры «Октябрь». Постановка будет показана в программах новогодних представлений, в проекте «Елка главы», как самостоятельный спектакль семейного формата.

В спектакле сказка переплетается с новыми технологиями, современность — с волшебством. История, героями которой стали пять Бабок-Ежек и желающий стать богатырем добрый молодец Тимофей, — одновременно поучительная, смешная увлекательная и зрелищная. Написали сценарий, поставили сказку и исполнили роли сотрудники дома культуры «Октябрь». Артисты почти ежедневно проводят репетиции.

Зрителей ждут интересные световые и звуковые спецэффекты, неожиданные повороты сюжета, живописные декорации, яркие костюмы и интерактивное общение с актерами.

«Каждый год мы стараемся, фантазируем, ищем новые форматы, вкладываем всю душу, чтобы новогодняя сказка понравилась детям. Хотим, чтобы они удивились, восхитились, поверили в чудо, которого мы все ждем в эти дни», — поделился режиссер спектакля Станислав Андреев.

Спектакль «Бабки-Ежки & русские красавицы» пройдет 2 и 3 января в 14:00 и 17:00 в ДК «Октябрь» по адресу: Дубна, площадь Космонавтов, дом 1.