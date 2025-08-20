Новый созыв муниципальных молодежных парламентов начался в Подмосковье

В Подмосковье начался набор в новые составы молодежных парламентов. Принять участие могут активные ребята, которые хотят продвигать социальные проекты и участвовать в жизни своего округа. Сейчас идет прием заявок от кандидатов.

«Системе молодежных парламентов Московской области в этом году исполняется 15 лет. За это время институт стал настоящей школой лидерства для сотен активных ребят, которые сегодня работают в органах власти и общественных организациях. Молодежные парламенты — это возможность получить опыт законотворчества и реализовать собственные инициативы», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

После подачи анкеты предстоит собеседование с комиссией, куда входят главы муниципалитетов, председатели советов депутатов и депутаты Мособлдумы. В состав парламента войдут самые сильные и мотивированные участники.

Подробности о правилах и подаче заявок можно узнать в администрации своего округа.