Новый созыв Молодежного парламента в Королеве провел первое заседание

Первое заседание, которое состоялось в молодежном центре «Космос», собрало 15 активистов, избранных в новый состав парламента. За два года им предстоит наладить взаимодействие с городскими властями и общественностью.

На встрече состоялось голосование за кандидатов на ключевые посты в Молодежном парламенте. Председателем была избрана Яна Колбаско, также назначены заместитель, секретарь и пресс-секретарь организации.

Яна Колбаско отметила значимость активного участия молодежи в жизни города и гарантировала ответственное выполнение возложенных обязанностей. В ближайшие время молодые парламентарии начнут формировать рабочие группы для решения текущих проблем и инициатив, направленных на улучшение качества жизни в наукограде и повышение правовой культуры молодого поколения.

Старт нового созыва Молодежного парламента обещает быть насыщенным, а молодые лидеры готовы к конструктивной работе.