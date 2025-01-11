Новый состав Общественной палаты сформировали в Подольске

В городском округе Подольск утвержден обновленный состав Общественной палаты, включающий 45 представителей различных сфер деятельности. В ее ряды вошли специалисты из области образования, культуры, бизнеса и общественных организаций.

Состав палаты формировался по принципу равного распределения: треть участников была утверждена губернатором Московской области, ещё треть — Советом депутатов городского округа Подольск, а оставшаяся часть — Общественной палатой Московской области.

Основная задача Общественной палаты — укрепление связи между жителями и органами власти, а также поддержка инициатив, направленных на развитие округа. Среди ключевых направлений ее работы — содействие реализации социальных и инфраструктурных проектов, развитие гражданских инициатив, общественный контроль и участие в решении важных вопросов городской жизни.

Первое заседание нового состава Общественной палаты запланировано на 24 января.