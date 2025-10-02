Новый состав Молодежного парламента утвердили в Воскресенске

В городском округе Воскресенск завершился отбор в новый состав Молодежного парламента при Совете депутатов. Этот важный орган, призванный представлять интересы молодых жителей, пополнился девятью активными и целеустремленными кандидатами.

На протяжении сентября заявки на участие в конкурсе подавали молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет со всего городского округа. После тщательного рассмотрения всех кандидатур комиссия отобрала 17 наиболее достойных для прохождения собеседования.

Все ребята, вошедшие в новый состав, уже имеют за плечами определенный опыт общественной деятельности и хорошо знакомы с жизнью городского округа. Среди них есть волонтеры, активисты «Молодой Гвардии Единой России», участники сбора гуманитарной помощи, титулованные спортсмены и специалисты медиасферы.