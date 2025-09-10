Новый состав молодежного парламента сформировали в Королеве

Во всех городах Московской области завершают обновление молодежных парламентов. В Королеве также прошел отборочный этап, по итогам которого отобрали 15 юных жителей наукограда.

Выборы в парламент провели в Молодежном центре «Космос». Кандидаты рассказали о личных достижениях, планах и предложениях, направленных на развитие городской инфраструктуры и социальной сферы.

В состав конкурсной комиссии вошли депутат Московской областной думы Сергей Керселян, первый заместитель председателя Совета депутатов городского округа Королев Дмитрий Денисов, представители Министерства информации и молодежной политики Московской области, администрации города и Общественной палаты.

В обновленный состав парламента вошли 15 жителей Королева, каждый из которых прошел тщательный отбор. Итоговый список утвердил Совет депутатов наукограда. К работе новый парламент приступит уже в октябре. В течение двух лет он будет налаживать взаимодействие между администрацией города и молодежью, решать вопросы развития наукограда.