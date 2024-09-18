Новый сквер в космическом стиле открыли в поселке Красково под Люберцами

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков принял участие в торжественном открытии нового сквера в поселке Красково. Он расположен рядом с гимназией № 56 и одним из корпусов Люберецкого техникума имени Гагарина.

Волков отметил, что зона отдыха была создана на месте бывшего пустыря по просьбе местных жителей, которые хотели благоустроить территорию между образовательными учреждениями. Сквер оформлен в космическом стиле и включает удобную зону ожидания, детскую площадку для детей разных возрастов, яркий 26-метровый рукоход, качели и малые архитектурные формы.

Также он добавил, что ранее на встрече с жителями поступило предложение украсить торец дома № 26 на улице 2-й Заводской муралом на космическую тему.

Теперь изображение Семена Михайловича Алексеева, первого руководителя-главного конструктора «НПП „Звезда“ и Героя Социалистического труда, стало визитной карточкой нового сквера.

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