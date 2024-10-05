Новый сквер у школы № 54 открыли в поселке Октябрьский в Люберцах

На месте ветхих гаражей вблизи школы № 54 в поселке Октябрьский в Люберцах построили сквер. Его концепцию и наполнение местные жители выбирали сами.

В поселке Октябрьский рядом со школой № 54 на Школьной улице, дом № 1, вместо старых гаражей обустроили сквер. По словам главы городского округа Люберцы, строительство объекта запланировали на 2025 год, однако благодаря поддержке губернатора проект реализовали раньше.

«Концепцию и наполнение зоны отдыха жители выбирали сами: мы проводили несколько встреч для обсуждения», — добавил он.

В сквере обустроили детские игровые и спортивные зоны, места для отдыха и площадки для мероприятий.

«Уверен, это место станет новой точкой притяжения жителей не только поселка, но и всего округа», — сказал Волков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».