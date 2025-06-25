Новый сквер появится возле молодежного центра «Космос» в Королеве

Вблизи молодежного центра «Космос» в микрорайоне Первомайский в Королеве на территории площадью 1,5 тысячи квадратных метров построят новый сквер. Общественное пространство создадут благодаря программе инициативного бюджетирования, в рамках которой реализуют проекты, выбранные жителями города.

Предложенные горожанами инициативы проходят конкурсный отбор на портале «Добродел». Проекты, которые победили, получают субсидии из областного бюджета.

В новом сквере в микрорайоне Первомайский обустроят пешеходные дорожки, установят современную парковую мебель и ограждения, выполнят озеленение. Команда молодежного центра будет организовывать там концерты, выставки, мастер-классы, фестивали и другие активности.

Отметим, что за три года в Королеве реализовали 22 проекта инициативного бюджетирования: создание интерактивного музея в школе № 10, открытие памятной доски сотрудникам конструкторского бюро Василия Грабина, благоустройство территории Богородицерождественского храма, приобретение концертного органа для Центрального Дворца культуры имени Михаила Калинина и мультимедийного оборудования для музея.