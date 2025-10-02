Новый сквер открыли на проспекте Боголюбова в Дубне

Уютное пространство для отдыха и прогулок обустроили во дворе дома 45 на проспекте Боголюбова. Работы были проведены в рекордные сроки.

Около шести месяцев назад представили администрации Дубны провели встречу с жителями Большой Волги и выслушали их пожелания по благоустройству пустыря. После этого начались работы. Специалисты выполнили планировку территории, убрали сухостой, обустроили дорожки, установили малые архитектурные формы и освещение, посадили деревья и кустарники.

Председатель совета ближайшего к скверу дома и один из инициаторов проекта Юлия Попова рассказала, что очень довольна результатом. «Я прогулялась по новым дорожкам, посмотрела на высаженные деревья и кустарники — картинка прекрасная. Все наши идеи были реализованы: и этот променад, и теннисные столы, и качели, наша новая релакс- зона», — отметила она.

Сквер обустроили в рамках губернаторской программы «Формирование комфортной городской среды» и при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.