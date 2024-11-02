Новый сквер открыли на Институтской улице во Фрязине

Территория, которая уже стала одной из точек притяжения местных жителей, долгое время находилась в ненадлежащем состоянии. Здесь раньше размещался заброшенный детский сад, который по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева снесли в прошлом году. На месте сноса здания решили обустроить сквер. Территория была включена в программу «Формирование комфортной городской среды».

Теперь здесь появились огромная игровая зона с качелями, горками и каруселями, пешеходные дорожки, спортивные элементы, антивандальные теннисные столы. Зоны отдыха для детей и взрослых позволят не только гулять, но и заниматься спортом. Сквер оборудован новым освещением и средствами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион».