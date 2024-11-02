Новый сквер открыли на Институтской улице во Фрязине
На заброшенной территории обустроили общественное пространство. Программа благоустройства сквера была составлена по наказам жителей.
Территория, которая уже стала одной из точек притяжения местных жителей, долгое время находилась в ненадлежащем состоянии. Здесь раньше размещался заброшенный детский сад, который по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева снесли в прошлом году. На месте сноса здания решили обустроить сквер. Территория была включена в программу «Формирование комфортной городской среды».
Теперь здесь появились огромная игровая зона с качелями, горками и каруселями, пешеходные дорожки, спортивные элементы, антивандальные теннисные столы. Зоны отдыха для детей и взрослых позволят не только гулять, но и заниматься спортом. Сквер оборудован новым освещением и средствами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион».
«В первую очередь мы учитывали, естественно, мнение жителей при проведении проектирования и отработки архитектурной концепции данного благоустроенного пространства. Надеюсь, что у нас это получилось. И количество жителей, которые уже с детьми здесь отдыхают, это подтверждает», — сказал глава городского округа Дмитрий Воробьев.
В день открытия сквера для детей из близлежащих дворов, школ и детских садов организовали праздничную программу. Новое пространство обязательно станет одним из любимых мест отдыха для жителей. Ближе к весне в сквере еще дополнительно высадят деревья. В настоящее время в округе реализуются проекты и программы, которые в корне меняют облик наукограда.
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