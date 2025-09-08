Новый сквер обустроят в Малой Истре в 2025 году

Пресс-служба администрации м. о. Истра

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Истра

В Малой Истре у доме № 32 обустроят современный сквер с учетом пожеланий местных жителей. Работы планируют завершить до конца осени.

Подрядчик уложил основание пешеходных дорожек, обустроил бордюры, проложил кабели для будущего освещения и камер, а сейчас готовит площадки под качели.

Сквер оборудуют всем необходимым: скамейками, мусорками, прогулочными дорожками в единой концепции. Жемчужиной новой зоны для отдыха станет «гравийный сад» с кустарниками и низкорослыми растениями.

Завершить работы планируют до конца сезона. Также в 2026 году обновят сквер в Снегирях. Его оборудуют прогулочными зонами, детскими и спортивными площадками, проведут озеленение.