Новый сквер обустроят на территории усадьбы Лыткарино

Основной задачей строителей является сохранение исторического облика этого места. Его дизайн сохраняет традиции парковых ансамблей XIX века. В сквере появятся амфитеатр, розарий, зона с шахматными столами и точка буккроссинга. Там же установят бюст первого владельца усадьбы и наставника Петра Великого — Никиты Зотова.

Специалисты уже выполнили планирование участка, оформили разметку пешеходных дорожек. Сейчас идут работы по подготовке к прокладке инженерных коммуникаций для освещения и систем видеонаблюдения.