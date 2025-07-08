Новый сквер обустроят на территории усадьбы Лыткарино

Общественное пространство станет продолжением уже существующего парка. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Основной задачей строителей является сохранение исторического облика этого места. Его дизайн сохраняет традиции парковых ансамблей XIX века. В сквере появятся амфитеатр, розарий, зона с шахматными столами и точка буккроссинга. Там же установят бюст первого владельца усадьбы и наставника Петра Великого — Никиты Зотова.
Специалисты уже выполнили планирование участка, оформили разметку пешеходных дорожек. Сейчас идут работы по подготовке к прокладке инженерных коммуникаций для освещения и систем видеонаблюдения.
Завершить строительство нового сквера планируют в сентябре текущего года.
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