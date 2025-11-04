Новый сквер обустроят на Московской улице в Дубне

Рабочие создадут продуманную дорожно-тропиночную сеть, обустроят зоны отдыха, создадут качественное наружное освещение. Также на площадку заведут удобную городскую мебель, оборудуют безопасные детские пространства и установят видеонаблюдение.

Здесь сохранят здоровые деревья, высадят новые кустарники и многолетние цветы, обновят газоны. Сквер адаптируют для людей с ограниченной мобильностью.

«Месяц назад мы открыли новый современный сквер на проспекте Боголюбова. Сегодня сотни людей проводят там свое свободное время, и это лучшая оценка нашей работы. И мы идем дальше. Начинаем подготовку к благоустройству нового сквера, где создадим новое место отдыха. Мы формируем по-настоящему комфортную городскую среду — рядом с вашим домом, для каждого из вас», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Завершить благоустройство сквера должны уже в следующем году.