Новый сквер имени Анатолия Тюленева появился в Дубне

Еще одно современное общественное пространство благоустроили в Дубне. В Институтской части города появился сквер, получивший имя почетного гражданина округа.

Зеленая зона теперь находится около улицы Академика Балдина. Посвятить ее название почетному гражданину Дубны предложили председатель Общественной палаты Виктор Катрасев и муниципальный депутат Ярослав Викулин. Эту идею поддержала комиссия по городской топонимике.

«Мы должны помнить и беречь память о тех людях, которые создавали Дубну», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Напомним, что Анатолий Тюленев был начальником строительно-монтажного управления № 5 и возглавлял строительную компанию «Дубна». Под его руководством в муниципалитете построены жилые дома и социальные объекты. К примеру, здание реактора ИБР-2 и корпуса завода «Тензор».