Новый сквер благоустроят в Мытищах к концу сентября 2025 года

Комиссия осмотрела, как смонтированы опоры освещения и уложено резиновое покрытие на детской площадке. Установку спортивных уличных тренажеров завершат здесь к концу недели.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в планах по благоустройству в 2025 году — 147 пространств в Подмосковье. Вошли в программу 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации.

«Задача — сделать так, чтобы каждый год в Подмосковье появлялись новые комфортные пространства, где можно отдохнуть семьей, провести время на природе», — подчеркнул Андрей Воробьев.